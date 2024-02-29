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Парень задержанной за госизмену американки Ксении попросил молиться о ее освобождении

Парень задержанной в Екатеринбурге за помощь ВСУ гражданки США вступился за нее

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Молодой человек гражданки США Ксении Карелиной, арестованной в Екатеринбурге по делу о государственной измене, в соцсетях вступился за любимую и призвал подписчиков поддержать ее. Соответствующий пост опубликован на странице мужчины в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Парнем девушки оказался 36-летний бывший чемпион International Boxing Organization в полусреднем весе и один из лучших боксеров Африки Крис Ван Херден.

«Моя любовь! Я, твои друзья и Америка борются за тебя, Ксения», — написал Херден.

По его словам, Ксению задержали в России 27 января. Он попросил помолиться за безопасность девушки и ее возвращение.

О задержании девушки стало известно 20 февраля.

По данным ФСБ РФ, 33-летняя гражданка США и РФ с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала предметы тактической медицины, экипировку, средства поражения и боеприпасы для ВСУ.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

29 февраля Свердловский областной суд рассмотрит апелляцию подозреваемой.

Ранее жителя Коми поймали за попытку госизмены и стремление воевать против России.

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