Коммунальная сфера и системы жизнеобеспечения в городе Херсоне пришли в запустение за время нахождения населенного пункта под контролем украинских войск. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает ТАСС.

Глава региона отметил, что Херсон является большим городом. В населенном пункте имеются развитые системы водоснабжения, электроснабжения и социальная инфраструктура.

«Но все это брошено на произвол судьбы. Люди, которые там остались, выживают сами», — подчеркнул Сальдо.

По его словам, в наиболее плохом состоянии находится микрорайон Остров. Здесь проживают около 40 тыс. человек, и когда-то жил сам губернатор Херсонской области.

В данной части города расположены судостроительные предприятия. При этом в настоящий момент в зданиях, которые находятся в микрорайоне Остров, нет отопления и света.

Как сказал Сальдо, люди остаются в населенном пункте по разным причинам. Изначально некоторые жители решили не покидать Херсон, так как радовались уходу российских войск. Но в результате многие из них поменяли свое отношение к происходящему и теперь ждут, когда место украинских военнослужащих вновь займут Вооруженные силы РФ, резюмировал глава региона.

Ранее в Херсонской области призвали инициировать суд над украинским президентом Владимиром Зеленским.