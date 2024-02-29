В четырех областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали сразу в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса, разработанного министерством цифровой трансформации страны для оповещения граждан о возможной опасности.

В настоящее время особый режим действует на территории Харьковской и Днепропетровской областей. Кроме того, воздушную тревогу объявили в Николаевской и Кировоградской областях.

Незадолго до этого сирены сработали в украинской столице и Киевской области. Однако дополнительная информация об обстановке в городе и регионе не поступала.

Утром 28 февраля в подконтрольной украинским властям части Запорожской области зафиксировали повреждение объекта инфраструктуры. Глава назначенной Киевом военной администрации региона Иван Федоров рассказал, что сооружение получило ущерб в результате взрывов. Тем не менее, о каком именно инфраструктурном объекте идет речь, чиновник не уточнил.

В ночь с 27 на 28 февраля украинское издание «Думская» сообщило о взрывах в городе Одессе. Позже журналисты заявили, что в населенном пункте произошли еще два взрыва.

Ранее в городе Днепре после взрывов начался пожар.