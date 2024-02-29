На Юге России стали чаще пользоваться кикшерингом зимой

Количество поездок на шеринговых самокатах на Юге России за зимние месяцы выросло более чем в два раза по сравнению с прошлым годом, показали данные сервиса Юрент. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Несмотря на завершение самокатного сезона в центральной части России, шеринговые самокаты продолжали работать в городах Краснодарского края и ЮФО, а пользователи активно использовали самокаты для транспортных и рекреационных поездок.

Самыми популярными днями среди пользователей в зимний сезон стали 14 и 23 февраля. Лидерами по количеству поездок зимой остаются Краснодар, Сочи и Адлер. При этом особенно выделяется рост спроса на кикшеринг в Краснодаре: 13,14 и 23, 24 февраля 2024 года совершили столько же поездок, как в летние дни в июне и августе 2023 года.

Самыми популярными улицами для передвижения на самокатах в Краснодаре стали улицы Восточно-кругликовская и Красных партизан. В Сочи активнее всего ездили по Курортному проспекту и улицам Конституции и Орджоникидзе. В Адлере ожидаемо излюбленным местом для поездок стала территория Олимпийского парка, в том числе Олимпийский проспект и улица Голубая.

Большинство поездок в зимнее время совершались по транспортному сценарию, средняя продолжительность 76% поездок в этом сезоне — около 20 минут, и более половины поездок 57% — до 10 минут. Около 60% поездок пришлось на вечернее время с 17 до 21 часа.

Ранее в России предрекли рост цен на электросамокаты.