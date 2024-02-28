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В США отложили казнь убийцы по техническим причинам

В США не смогли казнить 73-летнего преступника Тома Крича, просидевшего 50 лет

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Stephen Hird/Reuters

В штате Айдахо не удалось выполнить смертный приговор над 73-летним преступником Томасом Юджином Кричем. Об этом сообщает Idaho News 6.

В публикации отмечается, что мужчину приговорили более 40 лет назад на казнь. В общей сложности преступник провел в тюрьме почти 50 лет.

Казнь должна была состояться 28 февраля, но медицинской бригаде не удалось ввести инъекцию из-за того, что невозможно было найти вену осужденного.

Из-за технических проблем казнь была отложена, и Крича вернули обратно в камеру. В настоящее время власти штата обсуждают возможные дальнейшие действия.

До этого в Китае австралийского писателя Яна Хэнцзюня приговорили к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания в Пекине. Об этом сообщила глава министерства иностранных дел Австралии Пенни Вонг.

Министр уточнила, что смертная казнь будет заменена для Хэнцзюня на пожизненное заключение, в случае если в течение двух лет он не совершит серьезных преступлений.

По данным телеканала ABC, посол Китайской Народной Республики в Австралии был вызван в австралийский МИД для разъяснений.

Ранее в США впервые казнили человека с помощью чистого азота.

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