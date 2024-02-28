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В Петербурге мужчину обвинили в приставаниях к девочке в автобусе без помощи рук

В Петербурге мать пожаловалась на босоногого мужчину, пристававшего к ее дочери

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Pixabay

Петербурженка обратилась в полицию после того, как неизвестный приставал к ее дочери в автобусе. Об этом сообщает «Фонтанка».

По словам местной жительницы, в салоне мужчина снял обувь и стал касаться ступнями ног пятилетней пассажирки. Мать ребенка добавила, что подобный инцидент уже происходил накануне.

В беседе с правоохранителями женщина сообщила, что петербуржец был в кепке, на вид ему было около 60 лет. Россиянка призвала правоохранителей привлечь к ответственности неизвестного.

До этого в Тюменской области учителя обвинили в том, что он приставал к школьнице в холле учебного заведения. Сразу же после начала следствия педагога уволили. Бывший учитель физкультуры получил срок.

Ранее в Вологодской области отправили на принудительное лечение мужчину, поцеловавшего ребенка в губы.

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