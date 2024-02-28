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В Киеве объявили воздушную тревогу

Сирены воздушной тревоги сработали в Киеве и Киевской области

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Shutterstock/Oleg Elkov

Украинские власти объявили воздушную тревогу на территории Киева и Киевской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, разработанной для оповещения населения о возможной опасности.

Никакие подробности о ситуации в столице Украины в настоящее время не приводятся. То же касается обстановки в Киевской области.

Утром 28 февраля Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли несколько ударов по целям в городе Одессе. По информации журналистов, в населенном пункте произошло множество взрывов. Предположительно, российские бойцы атаковали склад ракетно-артиллерийских вооружений на территории порта Южный.

В тот же день в подконтрольной украинским властям части Запорожской области зафиксировали повреждение инфраструктурного объекта. Как рассказал глава назначенной Киевом региональной администрации Иван Федеров, объект получил повреждения в результате взрывов. Однако, о каком именно сооружении идет речь, чиновник уточнять не стал.

Ранее в Днепропетровской области Украины заявили о повреждении предприятия.

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