В Петербурге поджигавшего релейный шкаф юношу задержали по делу о теракте

Сотрудники транспортной полиции совместно с УФСБ задержали подозреваемого в поджоге релейного шкафа. Об этом сообщает Управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

По версии правоохранителей, 21-летний местный житель поджег релейный шкаф на железнодорожном перегоне между станциями «Сергиево – Стрельна». Эти действия он совершил из хулиганских побуждений.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье о террористическом акте.

В транспортной полиции напомнили о том, что за уничтожение или порчу имущества на станциях грозит уголовная ответственность. Представители ведомства также добавили, что таким образом виновники подвергают опасности жизни пассажиров.

Ранее в Орле после поджога релейного шкафа подростков обвинили в диверсии.