В Екатеринбурге 15-летний школьник вышел из дома и пропал

Волонтеры Екатеринбурга вторые сутки ищут 15-летнего подростка. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» Свердловской области.

По информации добровольцев, молодой человек пропал 27 февраля. Школьник вышел из дома в Верх-Исетском районе и не вернулся.

В день, когда его видели в последний раз, юноша был одет в красно-черную куртку, белую кофту, черные джинсы и черные ботинки.

До этого в Свердловской области пропала 57-летняя женщина. Известно, что она взяла миллион рублей в кредит, затем отправилась в Первоуральск на такси и там сняла деньги. Как полагает семья россиянки, такие инструкции ей дали мошенники.

Ранее житель Нижнего Новгорода поехал отдыхать в Индонезию и пропал.