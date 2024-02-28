В Латвии обыскали торгово-промышленную палату из-за нарушения санкций против РФ

В Латвии провели обыски в торгово-промышленной палате страны из-за нарушения санкций против России. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что обыски прошли в рамках уголовного дела, начатого 24 ноября 2023 года.

В ходе оперативных действий латвийская Служба госбезопасности получила информацию о незаконных действиях, связанных с поставками на Украину российской и белорусской квадратной фанеры, говорится в сообщении.

9 февраля временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков рассказал, что экономика республики понесла значительный ущерб от санкций, которые местное правительство ввело в отношении России.

До этого премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии больше остальных стран ЕС пострадали от последствий введенных в отношении России ограничительных мер.

Ранее ЕС впервые включил в санкции против России компании из КНР.