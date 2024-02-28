Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Латвии обыскали торгово-промышленную палату из-за нарушения санкций против РФ

Delfi: в Латвии обыскали торгово-промышленную палату за обход санкций против РФ

close
100%
Shutterstock

В Латвии провели обыски в торгово-промышленной палате страны из-за нарушения санкций против России. Об этом сообщает Delfi.

Отмечается, что обыски прошли в рамках уголовного дела, начатого 24 ноября 2023 года.

В ходе оперативных действий латвийская Служба госбезопасности получила информацию о незаконных действиях, связанных с поставками на Украину российской и белорусской квадратной фанеры, говорится в сообщении.

9 февраля временный поверенный в делах РФ в Латвии Олег Зыков рассказал, что экономика республики понесла значительный ущерб от санкций, которые местное правительство ввело в отношении России.

До этого премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что страны Балтии больше остальных стран ЕС пострадали от последствий введенных в отношении России ограничительных мер.

Ранее ЕС впервые включил в санкции против России компании из КНР.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами