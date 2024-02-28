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В Перми правоохранители оцепили корпус университета из-за бесхозной сумки

К пермскому вузу съехались машины Росгвардии из-за подозрительного предмета

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Depositphotos

В Перми около местного вуза заметили сотрудников Росгвардии и ДПС. Об этом сообщает 59.ru.

По словам очевидцев, они хотели выйти из Пермского университета так, как делали это обычно. Однако охранник сказал студентам, чтобы они покинули территорию через другой корпус. Университет оцепили.

«Между восьмым и первым корпусом, где общежитие, тоже была куча машин. Официально нам никто не сказал, охранник на вопрос не ответил», – поделилась учащаяся.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу пермского минтербеза, причиной стала бесхозная сумка. Заметившие ее люди обратились к оперативным службам. Угрозы не выявлено. Местных жителей призвали соблюдать спокойствие.

Ранее в Подмосковье в машине нашли взрывное устройство.

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