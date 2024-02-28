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В Архангельске ранее судимый мужчина пять лет совращал приемных дочерей

В Архангельске задержали мужчину, который пять лет совращал приемных дочерей

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Depositphotos

Жителя Архангельска обвинили в совращении приемных детей. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как девочки поделились произошедшим с педагогом. По словам детей, приемный отец с 2019 года совершал в отношении обеих развратные действия. После этого педагог обратилась в полицию.

Отчим удочерил детей своей жены в 2019 году, но уже в 2021 году он стал на учет как неблагополучный родитель. При этом ранее россиянин был судим за разбой.

О насильственных действиях мужчины девочки решились рассказать только после того, как в начале текущего года переехали от него вместе с матерью.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело.

Ранее в Москве попытались ограбить и изнасиловали пришедшего на свидание 17-летнего студента.

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