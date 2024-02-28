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В Москве завершился второй Большой круг российского казачества

Казаки поддержали курс президента Владимира Путина

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Президент России Владимир Путин внес огромный вклад в возрождение и развитие российского казачества, в восстановлении его сплоченности в деле защиты России, ее интересов в мире. Об этом на втором Большом круге российского казачества, который прошел в Зале Церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве, заявил атаман Всероссийского казачьего общества, казачий генерал Виталий Кузнецов.

По итогам мероприятия казаки-делегаты приняли Резолюцию второго Большого круга, за которую они проголосовали единогласно. Отмечается, что казаки приняли решение поддержать курс президента РФ Владимира Путина, а также проголосовали за инициативу по возрождению исторического Запорожского казачьего войска. Этот документ определяет стратегические цели и приоритетные направления деятельности российского казачества на ближайшие годы.

В своей речи атаман отметил, что Россия переживает переломный исторический момент, и все решения и поступки будут влиять на будущие поколения россиян.

«Я предлагаю поддержать курс президента России Владимира Владимировича Путина», — сказал он.

Кроме того, в документе указаны приоритетные направления для объединения казачества. Так, в документе уделили внимание участию казаков в СВО и поддержке их семей, несению казаками военной службы с учетом исторических традиций и преемственности, а также воспитанию молодежи в духовно-нравственных ценностях патриотизма и готовности служению Отечеству.

Во втором Большом круге российского казачества приняли участие более 1100 казаков-делегатов, атаманы и казаки войсковых казачьих обществ, общественных объединений казаков, студенты образовательных организаций высшего образования, входящих в Ассоциацию казачьих вузов, обучающиеся казачьих кадетских корпусов и общеобразовательных организаций, а также духовенство Русской православной церкви.

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