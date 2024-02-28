Москвичка, взорвавшая в себе петарду, находится в реанимации

Сын москвички, которую мошенники вынудили взорвать в себе петарду, прокомментировал ситуацию. Об этом сообщает ИА Регнум.

По словам молодого человека, его мать на данный момент находится в реанимации, куда никого не пускают. Он также добавил, что не понимает, каким образом родительница могла последовать инструкциям аферистов.

«С мамой вообще никогда проблем не было, она всю жизнь проработала фельдшером, всегда была собранной. Вот сейчас она полгода на пенсии. Я не знаю, как мошенникам удалось убедить маму сделать татуировки и все остальное», – поделился он.

О произошедшем стало известно накануне. По информации СМИ, мошенники позвонили женщине и представились сотрудниками СК. Они убедили россиянку и ее супруга взять кредиты и перевести деньги на «безопасный счет». Позже их попросили прислать фото без одежды. Женщину вынудили сделать несколько татуировок, вставить в себя петарду и взорвать ее.

Ранее в Петрозаводске дочь взяла на отца кредит в 1 млн рублей ради бонусов в игре.