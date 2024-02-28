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На российской границе изъяли 900 кг детских головоломок

Челябинские таможенники изъяли 900 кг китайских детских головоломок

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Мобильная группа Челябинской таможни предотвратила незаконный ввоз в Россию шести тысяч китайских головоломок. Об этом сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

«900 кг «интеллектуальных пазлов» направлялись из Казахстана в Башкортостан. Общая стоимость нелегального груза – более 600 тыс. рублей», — рассказал представитель управления.

Также ни перевозчик, ни получатель товара не смогли предоставить документы, подтверждающие безопасность товара.

«Перевозчик не смог представить товаросопроводительные документы, подтверждающие таможенное декларирование на территории ЕАЭС (Евразийский экономический союз — «Газета.Ru»)», — рассказал заместитель начальника Челябинской таможни Станислав Васев в беседе с Telegram-каналом «Агентство чрезвычайных новостей».

Ранее таможенники Ивангорода обнаружили у женщины партию из 200 моделей эмбриона.

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