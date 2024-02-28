Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В РПЦ напомнили о большом значении церковного отпевания

Иеромонах РПЦ Макарий назвал неправильными попытки смешивать политику и церковь

close
100%
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Оценкой законности призывов о проведении митингов в день отпевания Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) должна заниматься гражданская власть. Об этом заявил иеромонах Макарий.
 
При этом он предложил применить полную меру ответственности за такого рода призывы.
 
«К религии это не имеет никакого отношения, только к нашей гражданской государственной жизни и к тем очень непростым временам, которые мы проходим сейчас», — заявил он.
 
Также батюшка рассказал о большом значении для христиан церемонии церковного отпевания.
 
«Жизнь человека и судьба человека — это иное измерение по сравнению с измерением политики, войны, гражданского подвига или, наоборот, гражданской борьбы, которую мы сейчас ведем против сил зла», — сказал он.
 
Батюшка подчеркнул, что, если человек был крещен в православии, ему нельзя отказать в христианском погребении. «И наоборот, если человек был, допустим, очень хороший, какой-нибудь прекрасный человек, но не был православным христианином, христианского погребения, к сожалению, по чисто формальным соображениям, которые мы вынуждены применять, мы не можем провести», — добавил иеромонах Макарий.
 
Он уточнил, что есть вещи, которые делает государство помимо религии, а есть вещи, которые делают религии, помимо государства.
 
«Церковь будет участвовать в обсуждениях разных важных вопросов, но поддерживать или наоборот противодействовать какой-то партии не имеет права, согласно социальной концепции Русской Православной церкви», — заключил батюшка.

Напомним, иеромонах Макарий (Маркиш) ‒ иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Он имеет два высших образования ‒ МИИТ (московский институт инженерного транспорта) и духовную семинарию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами