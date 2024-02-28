В РПЦ напомнили о большом значении церковного отпевания

Оценкой законности призывов о проведении митингов в день отпевания Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов) должна заниматься гражданская власть. Об этом заявил иеромонах Макарий.



При этом он предложил применить полную меру ответственности за такого рода призывы.



«К религии это не имеет никакого отношения, только к нашей гражданской государственной жизни и к тем очень непростым временам, которые мы проходим сейчас», — заявил он.



Также батюшка рассказал о большом значении для христиан церемонии церковного отпевания.



«Жизнь человека и судьба человека — это иное измерение по сравнению с измерением политики, войны, гражданского подвига или, наоборот, гражданской борьбы, которую мы сейчас ведем против сил зла», — сказал он.



Батюшка подчеркнул, что, если человек был крещен в православии, ему нельзя отказать в христианском погребении. «И наоборот, если человек был, допустим, очень хороший, какой-нибудь прекрасный человек, но не был православным христианином, христианского погребения, к сожалению, по чисто формальным соображениям, которые мы вынуждены применять, мы не можем провести», — добавил иеромонах Макарий.



Он уточнил, что есть вещи, которые делает государство помимо религии, а есть вещи, которые делают религии, помимо государства.



«Церковь будет участвовать в обсуждениях разных важных вопросов, но поддерживать или наоборот противодействовать какой-то партии не имеет права, согласно социальной концепции Русской Православной церкви», — заключил батюшка.

Напомним, иеромонах Макарий (Маркиш) ‒ иеромонах Русской православной церкви, клирик Иваново-Вознесенской епархии. Он имеет два высших образования ‒ МИИТ (московский институт инженерного транспорта) и духовную семинарию.