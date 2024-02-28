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В Белгороде мужчину, вытолкнувшего из окна гражданку из Нигерии, арестовали

В Белгороде арестовали мужчину, сбросившего из окна студентку из Нигерии

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В Белгороде суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в попытке сбросить с седьмого этажа студентку из Нигерии. Об этом сообщает Октябрьский районный суд.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. Суд счел обоснованным довод о том, что гражданин Дагестана может скрыться, поэтому избрал такую меру пресечения.

По версии правоохранителей, в день инцидента между пострадавшей и 40-летним мужчиной произошел конфликт. Дагестанец нанес 17-летней девушке несколько ударов и вытолкнул из окна балкона седьмого этажа. После этого фигурант уголовного дела скрылся.

В результате гражданка Нигерии получила тяжелые травмы, но выжила.

Ранее на Урале мужчина упал с восьмого этажа и выжил.

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