В Белгороде мужчину, вытолкнувшего из окна гражданку из Нигерии, арестовали

В Белгороде суд заключил под стражу мужчину, подозреваемого в попытке сбросить с седьмого этажа студентку из Нигерии. Об этом сообщает Октябрьский районный суд.

Мужчина пробудет под стражей два месяца. Суд счел обоснованным довод о том, что гражданин Дагестана может скрыться, поэтому избрал такую меру пресечения.

По версии правоохранителей, в день инцидента между пострадавшей и 40-летним мужчиной произошел конфликт. Дагестанец нанес 17-летней девушке несколько ударов и вытолкнул из окна балкона седьмого этажа. После этого фигурант уголовного дела скрылся.

В результате гражданка Нигерии получила тяжелые травмы, но выжила.

Ранее на Урале мужчина упал с восьмого этажа и выжил.