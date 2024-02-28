Новосибирские врачи успешно прооперировали девушку с легкими, полными тромбов

В Новосибирске у девушки в легких обнаружили несколько тромбов. Об этом сообщает НМИЦ им. академика Е.Н. Мешалкина во «ВКонтакте».

За несколько лет до произошедшего у россиянки нашли генетическую мутацию, вызывающую склонность к тромбообразованию. В 2021 году девушка заболела коронавирусом, но длительное время не могла вылечиться.

Только в 2023 году выяснилось, что проблема заключается в тромбах, образовавшихся в легких. Во время сложного вмешательства, которой длилось около восьми часов, пациентке удалили слепки тромботических масс, которые заполнили сосуды легких.

После операции девушке назначили препараты, которые уменьшают склонность к тромбообразованию. Их россиянке предстоит принимать всю жизнь.

Ранее в Подмосковье врачи спасли мужчину с 10-сантиметровым подвижным тромбом.