Сухая трава вспыхнула на 6 тыс. «квадратах» в горах Кисловодска

В Кисловодске, в районе горы Большое седло, загорелась сухая растительность, общая площадь возгорания составила 6 тысяч квадратных метров. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

Сообщается, что к ликвидации пламени привлечены 55 специалистов, задействовав 15 единиц техники. Причины возгорания выясняются. Информации о пострадавших нет.

До этого в городе Тулуне Иркутской области ночью загорелся гаражный бокс на площади 1,6 тысячи квадратных метров. Как сообщили в МЧС, в здании, где располагался цех по камнеобработке, а также хранились два трактора-погрузчика и три самосвала, возникло возгорание. Пожарным удалось эвакуировать из огня погрузчик, два самосвала и шесть газовых баллонов.

Незадолго до этого, в Придорожном Саратовской области вспыхнуло одноэтажное производственное здание, общая площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Позже пламя удалось ликвидировать.

Ранее в Приморье произошел пожар на складе.