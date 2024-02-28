Анатолий Кашпировский остался без квартиры в Москве после возвращения из США

Психотерапевт Анатолий Кашпировский признался, что остался без квартиры в Москве после того, как вернулся из США. Об этом врач рассказал в интервью kp.ru.

По его словам, он растерял все свое имущество, потому что делал внушительные подарки незнакомым людям и переписал имущество на своих детей.

«В Америке у меня полностью пропало все, что было, потому что я дарил, дарил. Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой», — сказал Кашпировский.

Психотерапевт уточнил, что на данный момент живет в квартире, которую ему выделила Государственная дума, вместе с женой. Однако это жилье не находится в его собственности.

До этого Анатолий Кашпировский признался, что считает ошибкой свой переезд в США в 90-е годы, когда он был на пике популярности. Он отметил, что ему «не надо было ехать туда ни в коем случае». Психотерапевт добавил, что после переезда совершил большое количество ошибок, о чем сожалеет до сих пор. Этим, по его словам, он «зачеркнул себя полностью».

Ранее сообщалось, что Кашпировский подал иск против шоу «Вечерний Ургант».