На Урале задержали банду мигрантов-вымогателей

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов задержали банду мигрантов, подозреваемых в вымогательстве. Об этом со ссылкой на источник сообщает Ura.ru.

По информации агентства, сотрудники ФСБ в Красноуфимске поймали троих членов группировки, которые, по версии следствия, отнимали денежные средства у своих знакомых. Таким образом они незаконно завладели тремя миллионами рублей.

По данным источника агентства, задержанные вину не признают. В отношении мужчин возбудили уголовное дело. Красноуфимский районный суд отправил предполагаемых злоумышленников под стражу.

До этого экс-сотрудников ФСБ и Следственного комитета РФ заподозрили в хищении 3,7 млрд руб. у бизнесмена.

Ранее свидетель кражи отобрал табельное оружие и избил полицейского во время опроса.