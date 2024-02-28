Защита Мунтяна обжаловала его заочный арест за фейки о ВС РФ

Павел Мунтян (признан в РФ иностранным агентом)/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Адвокат автора веб-сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (признан в РФ иностранным агентом) направил жалобу на решение заочно арестовать его клиента по делу о распространении ложной информации о ВС РФ. Об этом сообщили в Хорошевском суде Москвы, передает ТАСС.

«В суд поступила апелляционная жалоба защиты Мунтяна на решение <…> избрать ему заочный арест», — сказали в судебной инстанции.

При этом в суде уточнили, что следователи проверяют, не фигурировал ли Мунтян в других преступлениях, совершенных в России, написала kp.ru.

Накануне создателя Mr. Freeman заочно арестовали.

В конце декабря 2023 года стало известно об объявлении в розыск мультипликатора Павла Мунтяна. Поводом для возбуждения дела стал пост в его соцсетях, сделанный минувшей весной.

До этого Хорошевский суд Москвы оштрафовал на 40 тысяч рублей создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman.

Ранее экс-доцент РАНХиГС получила три года условно за распространение фейков о ВС РФ.