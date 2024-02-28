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Менее четверти опрошенных французов поддерживают отправку военных на Украину

Опрос CSA: лишь 23% французов поддержали отправку военных на Украину

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Станислав Красильников/РИА Новости

Лишь 23% опрошенных французов поддержали отправку военных ЕС на Украину. Такой результат показал опрос центра CSA для радиостанции Europe 1.

Согласно опросу, 76% французов выступают против такой меры, причем среди мужчин доля не поддерживающих отправку военных на Украину несколько выше — 77%, а среди женщин — 75%. Менее всего готовы поддерживать это лица предпенсионного возраста — среди лиц в возрасте 50-64 лет против отправки военных выступают 85% опрошенных. При этом среди молодежи (18-24 года) против отправки выступают 68% опрошенных.

Отмечается, что доля выступающих против отправки военных на Украину высока среди представителей всех политических партий, при этом среди сторонников партии президента Франции Эммануэля Макрона «Возрождение» она составляет 68%. У сторонников ультраправой партии «Национальное возрождение» она достигает 84%.

До этого в Германии назвали смелыми и верными слова Макрона об отправке войск ЕС на Украину.

Ранее во Франции пояснили заявления Макрона об отправке войск на Украину.

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