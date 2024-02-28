РЭО объяснил сообщения о полном запрете пластика в России

Российский экологический оператор опроверг сообщения о полном запрете пластика в России. Речь идет только о неперерабатываемом пластике – к примеру, одноразовых ложках и вилках, пояснили в пресс-службе РЭО. В ведомстве заверили, что так как большинство видов этого материала идет на вторсырье, полностью запрещать его в планах нет.

О полном запрете пластика с 2024 года заявил писатель и журналист Сергей Минаев – он заявил, что это спровоцирует рост цен на товары в продуктовых магазинах на 30−40%.

«Однако это в корне неверная формулировка, потому что в России никто не собирается полностью отказываться от всех видов полимерной упаковки и никто не пропагандирует отказ от пластика», — пояснили в пресс-службе РЭО телеканалу «360».

С этого года в России заработала реформа расширенной ответственности производителей, которая предполагает наращивание мощностей по переработке отходов, в том числе пластиковых. Менять производственные линии и переходить с пластика на стекло или бумагу никто не будет, подчеркнули в РЭО.

Что касается запрета на пластик, то речь идет о материале, который невозможно отобрать для переработки. К примеру, это слишком маленькие одноразовые вилки и ложки, которые направляют на мусорные полигоны. Их планируется заменить на изделия из растительных, разлагаемых материалов.

Напомним, в конце прошлого года сообщалось, что Минпромторг подготовил окончательный список пластиковой тары, подлежащей запрету с 2024 года. Отмечалось, что под запрет попадут ПЭТ-бутылки нестандартных цветов, непрозрачные ПЭТ-бутылки, многослойные полиэтиленовые бутылки, капсулы для кофе и прочее.

Российские ученые ранее разработали топливо из пластиковых пакетов.