Российские врачи спасли пациента с гигантским подвижным тромбом

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 60-летнего мужчину с подвижным тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент поступил в больницу с жалобами на отек бедра, который мешал ему передвигаться. Во время обследования врачи нашли в бедренной вене большой подвижный тромб, из-за которого нарушился кровоток во всей ноге.

«В экстренном порядке мы приняли решение о проведении операции по извлечению тромба. В результате оперативного вмешательства мы удалили большой 10-сантиметровый тромб из бедренной вены при помощи специального катетера», — рассказал хирург больницы Сергей Темирязев.

Пациент идет на поправку, скоро его выпишут на амбулаторное лечение.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы спасли 50-летнюю женщину, удалив у нее из ноги тромб длиной 10 см.