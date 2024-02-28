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Российские врачи спасли пациента с гигантским подвижным тромбом

В Подмосковье врачи спасли мужчину с 10-сантиметровым подвижным тромбом

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Министерство здравоохранения Московской области

Врачи Долгопрудненской больницы спасли 60-летнего мужчину с подвижным тромбом. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Московской области.

Пациент поступил в больницу с жалобами на отек бедра, который мешал ему передвигаться. Во время обследования врачи нашли в бедренной вене большой подвижный тромб, из-за которого нарушился кровоток во всей ноге.

«В экстренном порядке мы приняли решение о проведении операции по извлечению тромба. В результате оперативного вмешательства мы удалили большой 10-сантиметровый тромб из бедренной вены при помощи специального катетера», — рассказал хирург больницы Сергей Темирязев.

Пациент идет на поправку, скоро его выпишут на амбулаторное лечение.

Ранее врачи Долгопрудненской больницы спасли 50-летнюю женщину, удалив у нее из ноги тромб длиной 10 см.

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