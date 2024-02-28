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В Башкортостане девочку зажало в дверях лифта

В Уфе ребенка зажало дверями лифта

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Телеграм-канал Mash Batash

Девочка из Уфы застряла в дверях лифта. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Инцидент произошел в доме на Кольцевой улице. Вместе с братом семилетняя девочка возвращалась с прогулки. Старшему ребенку удалось выйти, младшего стиснули двери.
Девочка пыталась открыть лифт с помощью специальной кнопки, но спустя несколько попыток ей помог брат.

По словам местных жителей, механизм подъемника неисправен, так как в любое время может открываться и закрываться без нажатия кнопок. Горожане сообщили, что в компании по обслуживанию уверены в исправности лифта.

Ранее в Уфе неадекватный мужчина протащил мать по лестнице и напал на соседку в лифте.

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