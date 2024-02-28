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В Германии неизвестный напал с ножом на учеников

В немецком Дуйсбурге неизвестный напал с ножом на учеников католической школы

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Shutterstock

В городе Дуйсбурге на западе Германии неизвестный напал с ножом на учеников католической школы. Об этом сообщает Bild.

По данным полиции, двое детей получили серьезные ранения. Один из учителей, увидев нападение, вызвал сотрудников правоохранительных органов, они задействовали спасательный вертолет.

По предварительной информации, дети подверглись нападению, когда возвращались домой из католической школы. Полицейские задержали подозреваемого — 21-летнего молодого человека. Мотивы его нападения неизвестны.

На месте преступления работают следователи, полиция также ищет свидетелей преступления.

22 февраля сообщалось, что в Германии пьяный иностранец напал на ребенка и стал ему угрожать. Инцидент произошел 21 февраля в районе Обергизинг-Фазангартен к юго-востоку от центра Мюнхена. По данным СМИ, 35-летний гражданин Ирака приставил нож к 12-летнему мальчику, случайно оказавшегося поблизости, и осыпал его угрозами.

Накануне в Германии задержали террористку из «Фракции Красной Армии».

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