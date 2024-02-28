В Подмосковье установили 3 новых рентгеновских аппарата

В Люберецкой больнице заменили 2 устаревших рентгеновских аппарата, а также установили маммограф. Также еще 1 рентгеновский аппарат установили в Лыткаринской больнице, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.

«Мы реализуем масштабную программу по замене устаревшей аналоговой тяжелой техники на современную цифровую», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.

Она добавила, что на закупку новых аппаратов было направлено почти 75 млн рублей.

В Люберцах новые рентгеновские аппараты заработали в поликлиниках №5 и №2, а в Лыткарино новый рентген-аппарат установили во взрослой поликлинике №2.

В Минздраве региона напомнили, что рентген-диагностика выполняется бесплатно, по полису ОМС.