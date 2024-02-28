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В Госдуме раскритиковали идею отказаться от мнения ребенка при разводе родителей

Депутат Бессараб: ребенка нельзя насильно оставлять с одним из родителей

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Судам необходимо и дальше учитывать мнение ребенка и его желание жить с одним из родителей при их разводе, уверена депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она раскритиковала инициативу других депутатов, предлагающих брать во внимание только интересы ребенка и позицию родителей.

«Я категорически это не поддерживаю, ребенок — маленький человек. Когда его сердце рвется по одному родителя, а его насильно оставляют с другим, это неверно. Устремления ребенка нужно учитывать», — подчеркнула Бессараб в беседе с телеканалом «360».

При этом она согласилась, что в конечном итоге мнение ребенка могут не учесть, однако важно его выслушать и понять. В целом подобные инициативы ущемляют права детей, подчеркнула парламентарий.

«Представьте ситуацию: ребенок всю жизнь прожил с папой или мамой, а суд принимает решение отдать его в другие руки. Очень надеюсь, что это не примут, буду против голосовать», — заключила она.

С позицией Бессараб согласилась детский психолог Дарья Дугенцова. Она призвала проводить психологическую экспертизу, чтобы выявить привязанность ребенка к конкретному родителю.

Напомним, депутаты Госдумы намерены конкретизировать понятие «интересы ребенка» в Семейном кодексе. В частности, планируется исключить из закона положение об обязательном учете мнения ребенка, достигшего возраста десяти лет. Депутат Олег Матвейчев объяснил важность инициативы тем, что мнение детей при разводе родителей может разрушить их жизнь.

Юристы ранее объяснили, с чем связан резкий рост числа разводов в России.

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