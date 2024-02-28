Анатолий Кашпировский о переезде в США: «это была одна из самых глобальных ошибок»

Психотерапевт Анатолий Кашпировский признался, что считает ошибкой свой переезд в США в 90-е годы, когда он был на пике популярности. Об этом врач рассказал в интервью kp.ru.

«То, что я уехал в Штаты, было одной из моих глобальных ошибок в жизни. Мне не надо было ехать туда ни в коем случае. Но я взял и поехал. И этим зачеркнул себя полностью», — сказал врач.

Психотерапевт добавил, что после переезда совершил большое количество ошибок, о чем сожалеет до сих пор. По его словам, он потерял недвижимость из-за того, что дарил ее, в том числе, детям.

«Все пошло прахом, поэтому сегодня я гол как сокол. Вот и в Москве у меня квартиры нет никакой. Мы с женой живем в той, что когда-то мне дала Госдума, но она не в моей собственности», — добавил Кашпировский.

В 2021 году Telegram-канал Mash сообщал, что Кашпировский не смог отсудить деньги за выступления у организатора Марии Предигер из-за ее банкротства. Речь идет о гастролях Кашпировского в 2017 году. Организацией выступлений, в которую входила продажа билетов, занималась Предигер. Концерты состоялись, но деньги за них психотерапевт так и не получил.

Ранее сообщалось, что Кашпировский подал иск против шоу «Вечерний Ургант».