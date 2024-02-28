Сомнолог рассказал, как добиться крепкого сна и чувства бодрости по утрам

Чтобы по утрам чувствовать прилив сил и бодрости, важно спать не менее 7-8 часов в сутки. Идеальное время для засыпания — не позднее 22-23 часов, так как в это время организм начинает активно вырабатывать гормон сна — мелатонин, рассказал сомнолог АО «Медицина» Максим Новиков в беседе с РИАМО.

«Режим сна и бодрствования нарушается из-за внешних факторов. Могут сказываться распорядок дня, ночной график работы, увлечение гаджетами и другие причины. Однако существуют способы наладить сон», — рассказал специалист.

Он посоветовал при проблемах со сном активнее проветривать комнату, так как засыпать легче в прохладном воздухе, а также добиваться полной темноты и отказаться от ночников, горящих всю ночь.

Важное условие крепкого сна – отказ от гаджетов, так как их голубой свет мешает выработке серотонина и мелатонина, подчеркнул Новиков. Также гаджеты, книги и телевизор перевозбуждают нервную систему и портят качество сна.

Еще один критерий хорошего сна – физическая активность в течение дня или хотя бы прогулка перед сном. Ужинать следует не позднее чем за 2 часа до сна, так как в противном случае организм не успеет переварить пищу и сон будет плохим, добавил сомнолог.

Страдающим от бессонницы людям специалист также порекомендовал принимать перед сном теплый душ, и укрываться тяжелым одеялом – оно создает глубокое сенсорное давление и расслабляет нервную систему.

Напомним, невролог-сомнолог также рассказывала «Газете.Ru», что, помимо тяжелого одеяла, помочь с засыпанием может энцефалофония. Этот метод предполагает прослушивание пациентом специальной музыки, полученной благодаря преобразованию его электроэнцефалограммы.

Ранее сомнолог назвала четыре причины развития бессонницы.