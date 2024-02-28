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«Почувствовал сильный треск»: стоматолог сломал россиянину челюсть, удаляя зуб

Житель Минусинска отсудил у стоматологии 200 тыс. рублей за сломанную челюсть

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В Минусинске местный житель взыскал компенсацию морального вреда за получение некачественной стоматологической помощи. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

В мае 2022 года мужчина обратился в стоматологическую клинику. Мужчину беспокоил сколотый зуб — медик при осмотре предложил удалить его, и, получив согласие пациента, приступил к манипуляциям. Подцепить зуб не удавалось, поэтому врач воспользовался специальным молотком.

«В процессе удаления зуба истец почувствовал сильный треск и острую боль. Врач предположил, что после применения им медицинского инструмента мог возникнуть перелом нижней челюсти, вследствие чего принял решение осмотреть его визуально», — говорится в материалах дела.

Врач, заверив, что повода для беспокойства нет, отправил мужчину домой. Пациент терпел сильную боль четыре дня, после чего обратился к другую клинику, где рентген показал перелом нижней челюсти. Долечиваться минусинцу пришлось в стационаре госбольницы.

Окончив терапию, мужчина обратился в клинику, потребовав с нее компенсацию морального вреда в размере 500 тыс. рублей. Не дождавшись ответа, пациент обратился в суд.

Суд встал на сторону пациента, удовлетворив его исковые требования частично: клиника должна выплатить минусинцу 130 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда, вернуть 3100 руб., которые мужчина отдал за удаление зуба, и заплатить штраф 66 665 рублей.

Ранее жительница Тюмени получила гематомы на все лицо после лечения в частной стоматологии.

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