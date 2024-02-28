Литва выделила €326 тыс. на помощь 84 тыс. украинских беженцев

Правительство Литвы выделило €326 тыс. на помощь 84 тыс. принятым страной украинских беженцев. Об этом пишет ТАСС.

Из этой суммы €304 тыс. пойдут на покрытие расходов на социальные услуги для беженцев — на проживание, институциональную опеку и помощь семьям с детьми. Еще €22 тыс. направят на оплату медицинских услуг, предоставленных беженцам в последний квартал 2023 года.

До этого в Германии выявили «фальшивых украинцев», получающих пособия как беженцы.

8 января Еврокомиссия выделила около €10 млн на укрепление системы приема беженцев в Литве. Денежные средства были направлены на укрепление пропускной способности внешней границы ЕС и обеспечение условий приема и размещения прибывающих беженцев.

Отмечается, что, по данным министерства, дополнительные инвестиции будут направлены на реконструкцию Центра регистрации иностранцев в Кибартае, чтобы он мог справиться с потенциальным увеличением миграционных потоков.

Ранее кабмин Литвы сообщил об упразднении должности атташе по таможенным вопросам в России.