В Молдавии суд оправдал уволенного властями экс-генпрокурора Стояногло

Суд Кишинева оправдал бывшего генпрокурора Молдавии Александра Стояногло, уволенного ранее президентом республики Майей Санду. Об этом сообщает «Sputnik Молдова».

По данным издания, изначальной причиной увольнения были выдвинутые против Стояногло обвинения в коррупции. Кроме того, власти страны обвинили его в превышении должностных полномочий.

Отмечается, что теперь суд первой инстанции оправдал бывшего генпрокурора. Однако, прокуратура еще может подать апелляцию.

Сам Стояногло заявил, что дело против него было сфальсифицировано и имело целью снять его с должности.

«Решение, принятое сегодня, было очевидным с момента открытия дела. В моих действиях изначально не было криминальных элементов. Все знают, что мои действия не принесли ущерба государству», – сказал Стояногло.

На прошлой неделе глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский заявил о рисках задержания чиновников Приднестровья властями Молдавии по статье о сепаратизме.

Ранее в Приднестровье завили, что обратятся за помощью к РФ из-за давления со стороны Молдавии.