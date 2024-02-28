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В Молдавии из-за сообщения о пожаре эвакуировали парламент

В Молдавии из-за сообщения о пожаре началась эвакуация парламента

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Vladislav Culiomza/Reuters

Руководитель пресс-службы Генинспектората по чрезвычайным ситуациям МВД Молдавии Лилиана Пушкашу сообщила РИА Новости, что специалисты не обнаружили опасности возгорания в здании молдавского парламента, где, как ранее сообщали местные СМИ, началась эвакуация из-за пожара.

«Сработала сигнализация, люди эвакуировались. Но после проведенной проверки никакой опасной ситуации не обнаружено», — поделилась Пушкашу.

До этого губернатор штата Техас Грег Эббот сообщал, что из-за природных пожаров ввели чрезвычайное положение в 60 округах.

Риск увеличения площади пожаров может возрасти в ближайшие дни на фоне засушливой и ветреной погоды, подчеркнул он.

Как сообщает телеканал CNN, округ Хатчинсон в Техасе, в который входят города Боргер и Фритч, столкнулся с «катастрофой», поскольку пожары нанесли значительный ущерб домам и предприятиям.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.

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