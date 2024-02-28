27 февраля стало самым теплым днем зимы 2023/2024

Вторник, 27 февраля, стал самым теплым днем зимы 2023/2024 в Москве. Об этом рассказал в своем Telegram-канале синоптик Михаил Леус.

«На базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, воздух прогрелся до +4,2°C. До этого в лидерах был день 20 декабря 2023 года, тогда температура воздуха была на 0,1°C ниже», — рассказал Леус.

При этом рекорд температуры для 27 февраля составляет +8,4°C. Этот рекорд был зафиксирован в 1989 году.

До этого синоптик Ильин связал теплую погоду на севере России с циклоном с Атлантики.

По его словам, сейчас на севере Атлантики стоит мощный, обширный, малоподвижный циклон. Именно его активность на европейской территории России привела к потеплению в отдельных городах и населенных пунктах.

Теперь же, уточнил Ильин, самые теплые воздушные массы этого циклона идут на север — на Урал и в Сибирь. В связи с этим и стоить ожидать аномально теплых температур в таких городах, как Екатеринбург и Новосибирск.

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