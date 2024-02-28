Москвичам рассказали о погоде в первых числах марта

В Москве и Московской области в первых числах марта будет сохраняться плюсовая температура. Об этом «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на этой неделе в Московском регионе ожидается предвесеннее состояние погоды. Ближе к выходным в столице могут произойти небольшие погодные изменения, однако, они не принесут больших проблем, уточнил синоптик.

«Синоптическая ситуация стабильная, антициклон как стоял, так и стоит над европейской территорией России, фронтальные разделы Запада подойдут, но они будут крайне незначительные. Поэтому изменения в погоде будут в пятницу и субботу, но это будут очень незначительные. Скажутся только на увеличении облачности», — сказал Шувалов.

Он добавил, что ночные температуры воздуха на этой неделе будет опускаться до 0…-5°C, дневные – подниматься до +1…+3°C.

Накануне замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков говорил, что в Москве конец февраля и начало марта отличаются теплой погодой, характерной больше для середины первого весеннего месяца. В первых числах марта жителей столицы ожидает такая же теплая погода с дождем и мокрым снегом, уточнял он.

Ранее стало известно, как в российских городах изменилось количество теплых дней.