Во Владимирской области полиция поймала действующего криминального авторитета

Во Владимирской области в Муроме сотрудники полиции задержали действующего криминального авторитета. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что задержанным оказался 43-летний ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и применение насилия в отношении представителя власти. Выяснилось, что в 2014 году он занял высшую ступень в преступной иерархии, став так называемым «положенцем».

В итоге авторитет выполнял организационно-распорядительные функции на территории Меленковского и Муромского районов. Так, он контролировал и принимал участие в разрешении конфликтов между тем, кто придерживается криминальной идеологии, и оказывал им покровительство. Также он распределял деньги и имущество, которые поступают в так называемый «общак», отметили в ведомстве.

Все участники преступной среды, которые находятся ниже него в иерархии, обязаны подчиняться воле, указаниям и распоряжениям криминального авторитета.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 210.1 УК РФ (Занятие высшего положения в преступной иерархии). Подозреваемого арестовали.

Ранее в Симферополе арестовали подозреваемого в сборе данных о Росгвардии.