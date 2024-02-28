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Половина россиянок покупает себе подарки на 8 Марта самостоятельно

РИА Новости: 53% россиянок купят себе подарки на 8 Марта сами

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Николай Хижняк/РИА «Новости»

53% россиянок купят себе подарки на 8 Марта сами. Такими оказались итоги социального опроса РИА Новости.

Самостоятельное поздравление с 8 Марта в агентстве назвали одним из трендов последних лет. Днем подарков и комплиментов от мужчин 8 Марта считают только 23% женщин. При этом 24% женщин вообще не ждут подарков в этот Международный женский день.

Из тех, кто ожидает подарков от других, 44% женщин хотят получить в подарок цветы, при этом 72% не хотят знать о подарке заранее. Большинство опрошенных женщин ожидают получить подарок стоимостью до 5 тыс. рублей, однако 14% рассчитывают на подарки стоимостью 5-10 тыс. рублей, а еще 11% — свыше 10 тыс. рублей.

Опрос показал, что при выборе подарков другим женщинам 43% опрошенных стараются выбрать оригинальный и необычный подарок, 40% респондентов выбирают подарок, в первую очередь, исходя из финансовых возможностей, а 39% при выборе подарка ориентируются на увлечения адресата.

До этого эксперты назвали самые популярные подарки женщинам на 8 Марта.

Ранее стало известно, сколько россияне потратят на подарки к 8 марта.

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