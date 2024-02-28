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Папа Римский попал в больницу

Папа Франциск доставлен в римскую больницу с симптомами гриппа

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Vatican Media/Reuters

Папа Франциск был доставлен в больницу в Риме для обследования с симптомами гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.

87-летний понтифик ранее пропустил чтение на своей еженедельной аудиенции в среду, поручив эту задачу своему помощнику и сказав верующим, что он все еще нездоров.

«Я все еще немного простужен, поэтому я попросил монсеньора Чампанелли прочитать сегодняшнюю катехизацию», — приводит ANSA слова папы.

26 февраля служба печати Святого престола сообщила, что папа Римский Франциск воздерживается от активной деятельности из-за гриппа, отменены утренние аудиенции. 24 февраля аудиенции у папы Римского Франциска были временно отменены из-за недомогания понтифика. Аналогичные ограничения в рабочем графике понтифика были установлены и на прошлой неделе.

Ранее папа Римский выступил с новой инициативой по урегулированию на Украине.

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