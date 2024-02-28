Судимый участник СВО попытался ограбить школьника в троллейбусе и получил условный срок

В Чите осудили военнослужащего, который совершил ряд краж и попытался ограбить ребенка. Об этом сообщает издание «Сибирский экспресс» со ссылкой на решение Читинского гарнизонного военного суда.

Проходящий военную службу по контракту мужчина напал в троллейбусе на школьника и выхватил у него из рук iPhone 12, когда тот записывал видеосообщение для одноклассницы. Грабитель попытался выскочить на остановке, однако мальчик схватил его за рукав кофты и удержал. После этого взрослый и подросток оказались на улице. Во время борьбы мужчина выронил телефон, а затем спокойно пошел в сторону дома.

Его обвинили в покушении на грабеж. Кроме этого, мужчина признался в краже циркулярной пилы «Вихрь», шлифовальной машины марки «Калибр» и смартфона у собственного отца, еще одной краже телефона и повторном вождении в нетрезвом состоянии.

Суд счел смягчающим обстоятельством участие подсудимого в специальной операции и назначил ему наказание в виде одного года условного лишения свободы и штрафа в размере 400 тыс. рублей. Как сообщается, осужденный уже привлекался к уголовной ответственности за повторное вождение в состоянии опьянения. Тогда мужчину приговорили у к обязательным работам на срок 240 часов.

Ранее осужденный за истязание жены мужчина вернулся в Челябинск с помилованием после СВО и вновь ее избил.