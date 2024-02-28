Россиянка обманула магазин подарков на 1,2 млн рублей, показывая фиктивные чеки об оплате

В Красноярске 21-летняя местная жительница похитила у магазина, специализирующегося на подарках, около 1,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД России.

Женщина на протяжении 10 месяцев сделала в магазине флористики и подарков более 70 заказов. Чтобы доказать факт оплаты товара, женщина подделывала чеки об оплате в чат-ботах, а затем показывала их менеджеру. Красноярка заказывала цветы и клубничные букеты своим близким.

Когда обман вскрылся, в отношении нее было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Советский суд краевой столицы признал женщину виновной, приговорил ее к лишению свободы на три года условно с испытательным сроком три года и шесть месяцев. Также виновная должна возместить магазину причиненный ущерб.

Ранее россиянка отдала подруге-мошеннице два миллиона рублей из-за шантажа фотографиями.