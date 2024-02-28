Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Психолог назвала пять женских ошибок при знакомстве с мужчиной

Психолог Канищева: строгость девушки может отпугнуть мужчину при знакомстве

close
100%
Freepik.com

Серьезность лица девушки может отпугнуть мужчину при знакомстве, рассказала Life cемейный психолог, гештальт-терапевт Ирина Канищева.

По ее словам, улыбка, напротив, может положительно повлиять на встречу и улучшить общее впечатление о собеседнике. Помимо этого, эксперт не рекомендует проявляться излишнюю настойчивость и перехватывать инициативу при знакомстве, а также играть «в кошки мышки». «Игры в загадочность» могут вызвать недопонимание и затруднить установление близких отношений, пояснила психолог. Отпугнуть мужчину может и излишняя самокритичность, предупредила она.

«Часто девушка переживает, что недостаточно красива, интересна, стройна, успешна, и этот настрой очень считывается во время общения», — сказала Канищева.

При знакомстве с мужчиной она рекомендует концентрироваться на своих положительных качествах, а также отказаться от завышенных ожиданий.

«Во время общения лучше говорить о своих пожеланиях, а не считать их само собой разумеющимися», — заключила эксперт.

Психотерапевт Лилия Гарипова до этого говорила, что знакомства вслепую ничем не отличаются от свиданий вживую. По ее словам, важно себе представлять, какими будут отношения с партнером.

Ранее россиянка обвинила таксиста-иностранца с сайта знакомств в изнасиловании.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами