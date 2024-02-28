Психолог назвала пять женских ошибок при знакомстве с мужчиной

Серьезность лица девушки может отпугнуть мужчину при знакомстве, рассказала Life cемейный психолог, гештальт-терапевт Ирина Канищева.

По ее словам, улыбка, напротив, может положительно повлиять на встречу и улучшить общее впечатление о собеседнике. Помимо этого, эксперт не рекомендует проявляться излишнюю настойчивость и перехватывать инициативу при знакомстве, а также играть «в кошки мышки». «Игры в загадочность» могут вызвать недопонимание и затруднить установление близких отношений, пояснила психолог. Отпугнуть мужчину может и излишняя самокритичность, предупредила она.

«Часто девушка переживает, что недостаточно красива, интересна, стройна, успешна, и этот настрой очень считывается во время общения», — сказала Канищева.

При знакомстве с мужчиной она рекомендует концентрироваться на своих положительных качествах, а также отказаться от завышенных ожиданий.

«Во время общения лучше говорить о своих пожеланиях, а не считать их само собой разумеющимися», — заключила эксперт.

Психотерапевт Лилия Гарипова до этого говорила, что знакомства вслепую ничем не отличаются от свиданий вживую. По ее словам, важно себе представлять, какими будут отношения с партнером.

Ранее россиянка обвинила таксиста-иностранца с сайта знакомств в изнасиловании.