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В США группа подростков угнала люксовые автомобили

NBC News: в США подростки угнали 9 дорогих автомобилей

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Waukesha Police Department

В США подростки ограбили автомобильный салон и угнали со стоянки девять люксовых машин, пишет NBC News.

Как сообщают СМИ, ограбление прошло рано утром в Чикаго. Сумма автомобилей, угнанных несовершеннолетними, оценивается примерно в $600 тысяч. Полицейским на данный момент удалось задержать только одно из участников преступления. Им оказался 17-летний подросток, разбивший машину во время погони.

Ему предъявили обвинения в краже со взломом и участии в преступном сообществе. Арестованный содержится под стражей, а первое судебное заседание по его делу состоится 4 марта.

Офицеры добавили, что ведут поиски всех подозреваемых в ограблении, а шесть из девяти угнанных автомобилей были найдены и возвращены представителям автосалона.

Ранее в США бездомный украл автомобиль вместе с шестилетней девочкой внутри.

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