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Москвич ударил ножом мужчину на открытии мемориальной доски на глазах у полиции

«112»: в Москве мужчина ударил человека ножом на глазах у полиции

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Телеграм-канал «112»

Мужчина ударил человека ножом на глазах у полиции на открытии мемориальной доски в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал »112».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на открытии мемориальной доски герою Советского Союза, летчику-штурмовику Генриху Гофману. Мужчина подбежал к организатору, стоявшему рядом с нарядом полиции, и ударил его ножом в лицо, выкрикивая угрозы.

Сотрудники правоохранительных органов повалили агрессора и заковали его в наручники. Мужчина также пытался порезать полицейских и продолжал угрожать.

Пострадавшего доставили в медицинское учреждение. Нож проткнул мужчине щеку, врачи оказали ему необходимую помощь.

Сообщается, что 26-летний нападавший ранее не попадал в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело, обстоятельства инцидента выясняются.

Ранее женщина ударила мужа ножом в спину, пока разговаривала с дочерью по телефону.

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