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Под Владивостоке задержали подозреваемого в поджоге «Леруа Мерлен»

Ирина Волк: пожар в «Леруа Мерлен» под Владивостоком произошел из-за поджога

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Depositphotos

Полицейские задержали подозреваемого в поджоге склада гипермаркета «Леруа Мерлен» в пригороде Владивостока. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, инцидент случился в городе Артем на улице Махалина. Спасатели сообщили, что горели два склада. Через некоторое время специалисты полностью потушили пожар на площади 700 квадратных метров.

Позже следователи возбудили уголовное дело по об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. После расследования полиция задержала 38-летнего подозреваемого в поджоге складского помещения.

По словам Волк, в отношении подозреваемого завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Сейчас решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

До этого пожар разгорелся в магазине стройматериалов и торговом центре в поселке Чунский Иркутской области.

Ранее в Ленобласти поливальная машина загорелась на дороге.

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