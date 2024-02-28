Петербургский врач скорой помощи разоружила буйного пациента с пистолетом и гранатой

В Петербурге врач скорой помощи разоружила агрессивного пациента с пистолетом и страйкбольной гранатой. Об этом сообщает »Фонтанка».

По информации издания, инцидент произошел на Тихорецком проспекте. Бригада скорой помощи прибыла на вызов к мужчине, который без сознания лежал на лестничной клетке. Однако когда врачи разбудили пациента и повели к автомобилю, он попытался достать из-под штанины пистолет. Медик быстро среагировала и ногой выбила оружие из рук россиянина.

После произошедшего на место прибыла вневедомственная охрана и полицейский ОМОН. 37-летнего агрессора доставили в отдел. При нем обнаружили также страйкбольную гранату.

Ранее в Архангельской области родственник пожилой пациентки обстрелял машину скорой помощи.