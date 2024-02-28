На Кубани возбудили дело на мать пятерых детей, которая оставила их в нетопленом доме

На Кубани женщина уехала в гости и на несколько дней оставила в неотапливаемом помещении пятерых детей. Об этом сообщает прокуратура Краснодарского края.

19 января женщина оставила своим детям (младшему из которых исполнилось три года, а старшему — 10 лет) немного продуктов, отключила телефон и уехала в Брюховецкий район. Несмотря на данное им обещание вернуться через несколько часов, домой она приехала только 22 февраля по требованию сотрудников полиции.

Дом, в котором четыре дня жили голодные дети, оставался нетопленым. В это время на территории поселка средняя температура воздуха достигала -4℃, а ночами было ветрено и случались заморозки.

«Малолетние в истощенном состоянии доставлены в лечебное учреждение, в котором им оказана медицинская помощь», — уточнили в пресс-службе прокуратуры.

В отношении родительницы правоохранители возбудили уголовное двое о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Сейчас пострадавшие дети находятся в реабилитационном центре, а суд собирается рассмотреть исковое заявление об ограничении их матери в родительских правах.

Ранее родители уехали на заработки в Абхазию и оставили трех детей под присмотром сына-подростка.