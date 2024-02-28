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Дверь самолета чуть не оторвало сильным ветром после посадки в российском городе

Shot: в Норильске дверь самолета чуть не оторвало сильным ветром после посадки

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Global Look Press

В Норильске дверь самолета чуть не оторвало сильным ветром после посадки воздушного судна. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, рейс авиакомпании «Нордстар» прилетел в Норильск из Новосибирска. После посадки, когда стюарды открыли самолет, подул сильный ветер — он чуть не сорвал дверь воздушного судна.

Сообщается, что в результате произошедшего оказался поврежден гидравлический демпфер. В связи с этим воздушный борт отстранили от полетов на один день.

До этого дверь самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпала в полете, так как не была закреплена. Согласно результатам предварительного расследования инцидента, эксперты не обнаружили характерных повреждений или деформации вокруг отверстий для болтов.

Ранее в Boeing призвали лучше закручивать болты на деталях самолетов.

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