Дверь самолета чуть не оторвало сильным ветром после посадки в российском городе

В Норильске дверь самолета чуть не оторвало сильным ветром после посадки воздушного судна. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал Shot.

По информации Telegram-канала, рейс авиакомпании «Нордстар» прилетел в Норильск из Новосибирска. После посадки, когда стюарды открыли самолет, подул сильный ветер — он чуть не сорвал дверь воздушного судна.

Сообщается, что в результате произошедшего оказался поврежден гидравлический демпфер. В связи с этим воздушный борт отстранили от полетов на один день.

До этого дверь самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines выпала в полете, так как не была закреплена. Согласно результатам предварительного расследования инцидента, эксперты не обнаружили характерных повреждений или деформации вокруг отверстий для болтов.

Ранее в Boeing призвали лучше закручивать болты на деталях самолетов.