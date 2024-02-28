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В КПРФ заявили, что слова представителя Харитонова о монахе «запикали» в эфире

В КПРФ опровергли, что представитель Харитонова ругался матом на дебатах

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Телеканал «Россия 1»

Сергей Киньябаев, доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова в Камчатском крае, не матерился во время дебатов на телевидении. Об этом «Газете.Ru» рассказал первый секретарь Камчатского отделения КПРФ Роман Литвинов. По его словам, Киньябаев в эфире сказал «к какому монаху», но кто-то «запикал» на записи эту фразу.

«Он не выражался нецензурно. Он сказал «к какому монаху». Кто-то запикал часть фразы и распространяет фейки. Я сообщил в Центральный комитет. А любое упоминание в СМИ, кроме некролога — это всегда реклама бесплатная. Сергей Муталиппович человек с юмором, его эта истерия развеселила. А мы уже привыкли, что к КПРФ повышенное внимание, и наши оппоненты любят извратить информацию относительно КПРФ», — сказал он.

Накануне издание «АиФ Камчатка» сообщило, что 26 февраля доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ в Камчатском крае Сергей Киньябаев во время дебатов, состоявшихся в прямом эфире на телеканале «Россия-1. Камчатка», якобы использовал нецензурную лексику. Киньябаев заявил об использовании «заумных формулировок», говоря о культурном коде.

«Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие-то заумные формулировки – у нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код – какой <…> культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет, что это за определение», — заявил Киньябаев.

Ранее ведущая украинского телеканала случайно выругалась матом в прямом эфире.

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